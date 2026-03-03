Clásico Mundial 2026: "Dejar a Panamá en alto para hacer historia en el torneo", Leonardo Jiménez

El segunda base Leonardo Jiménez brindó declaraciones previa al partido entre Panamá ante Yankees, encuentro de preparación para el estreno este viernes en el Clásico Mundial 2026 .

"Es un orgullo para todos nosotros representar a nuestro país jugando ante los Yankees de New York, un equipo de mucha trayectoria profesional y con muchos panameños que se pueden identificar con ese equipo y es un orgullo", dijo Jiménez.

El jugador de los Blue Jays señaló: "Estos juegos son para eso, para que los dirigentes tengan una idea y nosotros salir al terreno y hacer esa química para el día 6 ante Cuba"

El "Joy" también nombró a Edmundo Sosa, Miguel Amaya como peloteros referentes por su mayor recorrido en las Grandes Ligas "Jugar con ellos y aprender lo más que yo pueda, siento que ha sido importante esa comunicación que hemos tenido