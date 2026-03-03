NBA: Giannis Antetokounmpo volvió con 19 puntos para Bucks

Giannis Antetokounmpo está de vuelta para los Milwaukee Bucks después de una distensión en la pantorrilla que obligó al dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA a perderse 15 juegos.

Antetokounmpo anotó 19 puntos y capturó 11 rebotes en la derrota de los Bucks por 108-81 ante Boston el lunes por la noche.

El entrenador Doc Rivers anunció durante su entrevista previa al partido que Antetokounmpo jugaría el lunes por la noche contra los Boston Celtics. Rivers indicó que Antetokounmpo tendría una restricción de minutos.

Antetokounmpo, de 31 años, no había jugado desde que sufrió una distensión en la pantorrilla derecha el 23 de enero en la derrota por 102-100 ante los Denver Nuggets. Una distensión en la pantorrilla derecha también le impidió jugar durante tres semanas en diciembre.

Antetokounmpo se ha perdido 29 partidos esta temporada, un récord personal, 23 de ellos por problemas en la pantorrilla. Los Bucks tienen un récord de 15-15 con Antetokounmpo y 11-18 sin él.

Su regreso se produce en un momento en que los Bucks buscan clasificarse para el Torneo SoFi Play-In y asegurar su décima clasificación consecutiva a los playoffs. Los Bucks tuvieron un récord de 8-7 durante esta última racha sin Antetokounmpo.

“No nos quedamos atrás”, dijo Rivers antes del partido. “Obviamente, soy competitivo. Creo que deberíamos haber tenido un récord aún mejor. Pero no tener a tu mejor jugador durante tanto tiempo y mantenerte por encima de .500 es fundamental para nosotros”.

Milwaukee llegó al partido del lunes en el undécimo puesto de la Conferencia Este, a 3 juegos de Charlotte, que ocupa el décimo lugar. Los equipos que terminan del séptimo al décimo lugar compiten en un torneo por los dos últimos puestos de playoffs del Este.

Rivers afirmó durante las últimas cinco semanas que el equipo no tenía planes de dejar fuera a Antetokounmpo por el resto de la temporada, aunque eso podría mejorar la posición de Milwaukee en el draft. Antetokounmpo también había indicado que quería regresar.

“Giannis se ha esforzado muchísimo”, dijo Rivers. “Ha estado frustrado la última semana porque quería trabajar porque quería volver. Creo que lo mantuvieron fuera más tiempo debido a (su historial reciente de distensiones en la pantorrilla). Lo hicimos la primera vez. No funcionó. Pero escuchen, chicos, esto es baloncesto. Uno sale a jugar y solo tiene que esperar que se mantenga sano”.

Milwaukee seleccionará en su propio puesto o en el de Nueva Orleans en la primera ronda, dependiendo de qué posición sea menos favorable.

Este es un momento crítico para los Bucks debido al futuro incierto de Antetokounmpo.

En octubre, Antetokounmpo podrá firmar una extensión de contrato de cuatro años por hasta 275 millones de dólares. De lo contrario, podría convertirse en agente libre al final de la próxima temporada.

Aunque Antetokounmpo ha expresado repetidamente lo mucho que le encanta jugar en Milwaukee, también ha priorizado su deseo de jugar en un equipo comprometido con la lucha por campeonatos. Los Bucks ganaron su primer título en medio siglo en 2021, pero desde entonces no han superado la segunda ronda de los playoffs.

Sin su estrella

Los Bucks tuvieron un récord de 8-2 sin Antetokounmpo del 3 al 25 de febrero, pero han perdido sus dos últimos partidos por un total combinado de 52 puntos. Milwaukee fue superado 33-8 en el último cuarto de la derrota por 120-97 ante Chicago el domingo, que puso fin a la racha de 11 derrotas de los Bulls.

Antetokounmpo llegó al partido del lunes con un promedio de 28 puntos, 10 rebotes y 5,6 asistencias. Si hubiera jugado suficientes partidos para clasificar, estaría octavo en la NBA en anotaciones, noveno en rebotes y fuera del top 25 en asistencias.

Fue seleccionado para su décimo Juego de Estrellas consecutivo esta temporada, aunque su lesión le impidió jugar.