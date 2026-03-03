Clásico Mundial 2026: "Es uno de los mejores equipos que se ha visto de Panamá", Jaime Barría FOTO / FEDEBEIS

Jaime Barría será el abridor del segundo partido de la novena de Panamá ante los Tigers de Detroit como preparación para el Clásico Mundial 2026.

"Venimos desde la Premier 12 jugando juntos la mayoría, esa es la clave, mantenernos unidos, tratar de darnos la mano uno con los otros, algunas lesiones, se incorporaron algunos, sabemos que este equipo es bastante unido, sabemos lo que tenemos, tenemos un gran equipo es uno de los mejores equipos que se ha visto de Panamá en los Clásicos y orgullo de eso, tenemos que dejar el ego atrás y tratar de cada uno de poner un granito para tratar de ganar los partidos", expresó Barría.

