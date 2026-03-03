Clásico Mundial 2026: "Es uno de los mejores equipos que se ha visto de Panamá", Jaime Barría

Jaime Barría será el abridor del segundo partido de la novena de Panamá ante los Tigers de Detroit como preparación para el Clásico Mundial 2026.
Jaime Barría y su plan de relevo
El diestro con experiencia de Grandes Ligas con los Angels, mostró su felicidad por abrir el partido de mañana ante los Tigres de Detroit, piensa que es una oportunidad bastante bonita por ver nuevamente a un equipo de Grandes Ligas. "Hemos venido de relevo y abridor, donde el manager me necesite por eso mañana iré un inning o dos para estar ready para el día seis o el siguiente día porque los dos partidos son importantes, pero estamos ready para lo que sea, ya tuve la experiencia de lanzar en un Clásico, pero es mejor de relevo para estar para varios partidos".