CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  3 de marzo de 2026 - 11:23

Clásico Mundial 2026: "Es uno de los mejores equipos que se ha visto de Panamá", Jaime Barría

Jaime Barría será el abridor del segundo partido de la novena de Panamá ante los Tigers de Detroit como preparación para el Clásico Mundial 2026.

Clásico Mundial 2026: Es uno de los mejores equipos que se ha visto de Panamá
Clásico Mundial 2026: "Es uno de los mejores equipos que se ha visto de Panamá", Jaime BarríaFOTO / FEDEBEIS

Jaime Barría será el abridor del segundo partido de la novena de Panamá ante los Tigers de Detroit como preparación para el Clásico Mundial 2026.

"Venimos desde la Premier 12 jugando juntos la mayoría, esa es la clave, mantenernos unidos, tratar de darnos la mano uno con los otros, algunas lesiones, se incorporaron algunos, sabemos que este equipo es bastante unido, sabemos lo que tenemos, tenemos un gran equipo es uno de los mejores equipos que se ha visto de Panamá en los Clásicos y orgullo de eso, tenemos que dejar el ego atrás y tratar de cada uno de poner un granito para tratar de ganar los partidos", expresó Barría.

Jaime Barría y su plan de relevo

El diestro con experiencia de Grandes Ligas con los Angels, mostró su felicidad por abrir el partido de mañana ante los Tigres de Detroit, piensa que es una oportunidad bastante bonita por ver nuevamente a un equipo de Grandes Ligas. "Hemos venido de relevo y abridor, donde el manager me necesite por eso mañana iré un inning o dos para estar ready para el día seis o el siguiente día porque los dos partidos son importantes, pero estamos ready para lo que sea, ya tuve la experiencia de lanzar en un Clásico, pero es mejor de relevo para estar para varios partidos".

En esta nota:
Seguir leyendo

Clásico Mundial 2026: Andrea Barrios, la encargada de cantar el himno de Panamá vs Yankees

Edmundo Sosa se siente preparado para el Clásico Mundial 2026

Clásico Mundial 2026: "Dejar a Panamá en alto para hacer historia en el torneo", Leonardo Jiménez

Recomendadas

Últimas noticias