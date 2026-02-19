Clásico Mundial 2026: Conoce el roster de Colombia, cuarto rival de Panamá

El evento más grande del béisbol internacional se acerca rápidamente. Veinte equipos esparcidos por todo el mundo pronto se enfrentarán por la oportunidad de llamarse campeones del Clásico Mundial 2026. El anunció oficial de los rosters, reveló los 30 peloteros que representarán a Colombia en el certamen.
Roster oficial de Colombia - Clásico Mundial 2026
LANZADORES
- Elkin Alcalá, LD
- Adrián Almeida, LZ
- Austin Bergner, LD
- Danis Correa, LD
- Nabil Crismatt, LD
- Pedro García, LD
- Rio Gómez, LZ
- Yapson Gómez, LZ
- Tayron Guerrero, LD
- David Lorduy, LD
- Emerson Martínez, LD
- Luis Patiño, LD
- José Quintana, LZ
- Jhon Romero, LD
- Reiver Sanmartín, LZ
- Julio Teherán, LD
- Guillo Zúñiga, LD
RECEPTORES
- Jorge Alfaro, C
- Elías Díaz, C
- Carlos Martínez, C
INFIELDERS
- Michael Arroyo, SS
- Jordan Díaz, 2B
- Dayan Frías, SS
- Reynaldo Rodríguez, 1B
- Donovan Solano, 1B
- Gio Urshela, 3B
JARDINEROS
- Brayan Buelvas, CF
- Gustavo Campero, OF
- Jesús Marriaga, OF
- Harold Ramírez, OF