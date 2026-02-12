Clásico Mundial 2026: Conoce el roster de Puerto Rico, segundo rival de Panamá FOTO: MLB

El evento más grande del béisbol internacional se acerca rápidamente. Veinte equipos esparcidos por todo el mundo pronto se enfrentarán por la oportunidad de llamarse campeones del Clásico Mundial 2026 . El anunció oficial de los rosters, reveló los 30 peloteros que representarán a Puerto Rico en el evento.

Las estrellas Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, son las grandes ausencias de los puertorriqueños.

Yadir Molina, 10 veces convocado al Juego de Estrellas de la MLB, será el mánager del equipo boricua.

Panamá juega ante Puerto Rico, el sábado 7 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn (6:00 pm).

Roster oficial de Puerto Rico - Clásico Mundial 2026

LANZADORES

Raymond Burgos, LZ

Fernando Cruz, LD

José de León, LD

Edwin Díaz, LD

José Espada, LD

Rico García, LD

Jorge López, LD

Seth Lugo, LD

Jovani Morán, LZ

Luis Quiñones, LD

Ángel Reyes, LD

Yacksel Ríos, LD

Eduardo Rivera, LZ

Elmer Rodríguez, LD

Gabriel Rodríguez,

LZ Ricardo Vélez, LD

RECEPTORES

Martín Maldonado, C

Christian Vázquez, C

INFIELDERS

Nolan Arenado , 3B

, 3B Edwin Arroyo, SS

Darrell Hernáiz, 3B

Emmanuel Rivera, 3B/1B

Luis Vázquez, SS

JARDINEROS