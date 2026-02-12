CLASICO MUNDIAL Béisbol -  12 de febrero de 2026 - 10:03

Clásico Mundial 2026: Conoce el roster de Puerto Rico, segundo rival de Panamá

La novena de Puerto Rico será el segundo rival de la Selección de Béisbol de Panamá en el Clásico Mundial 2026.

El evento más grande del béisbol internacional se acerca rápidamente. Veinte equipos esparcidos por todo el mundo pronto se enfrentarán por la oportunidad de llamarse campeones del Clásico Mundial 2026. El anunció oficial de los rosters, reveló los 30 peloteros que representarán a Puerto Rico en el evento.

Las estrellas Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, son las grandes ausencias de los puertorriqueños.

Yadir Molina, 10 veces convocado al Juego de Estrellas de la MLB, será el mánager del equipo boricua.

Panamá juega ante Puerto Rico, el sábado 7 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn (6:00 pm).

Roster oficial de Puerto Rico - Clásico Mundial 2026

LANZADORES

  • Raymond Burgos, LZ
  • Fernando Cruz, LD
  • José de León, LD
  • Edwin Díaz, LD
  • José Espada, LD
  • Rico García, LD
  • Jorge López, LD
  • Seth Lugo, LD
  • Jovani Morán, LZ
  • Luis Quiñones, LD
  • Ángel Reyes, LD
  • Yacksel Ríos, LD
  • Eduardo Rivera, LZ
  • Elmer Rodríguez, LD
  • Gabriel Rodríguez,
  • LZ Ricardo Vélez, LD

RECEPTORES

  • Martín Maldonado, C
  • Christian Vázquez, C

INFIELDERS

  • Nolan Arenado, 3B
  • Edwin Arroyo, SS
  • Darrell Hernáiz, 3B
  • Emmanuel Rivera, 3B/1B
  • Luis Vázquez, SS

JARDINEROS

  • Willi Castro, LF
  • Carlos Cortés, LF
  • Matthew Lugo, CF
  • MJ Meléndez, OF
  • Heliot Ramos, RF
  • Eddie Rosario, RF
  • Bryan Torres, OF
