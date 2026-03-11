Clásico Mundial 2026: Conoce los escenarios de desempate entre EE.UU, Italia y México

Los Estados Unidos reunieron su mejor roster hasta ahora para este Clásico Mundial 2026 . Pero su destino dependerá ahora de las plantillas de Italia y México.

"Está fuera de nuestro control", dijo el capitán del equipo de EE. UU., Aaron Judge. “Ahora sólo necesitamos un poco de suerte, y veremos qué pasa.

Después de que Italia sorprendiera al fuerte turno estadounidense con una victoria por 8-6 en la fase de grupos el martes por la noche en el Daikin Park, todas las miradas estarán puestas en el enfrentamiento entre Italia y México a las 7 p.m. ET del miércoles (ver en FS1), con múltiples escenarios de clasificación aún en juego para los tres equipos restantes en el Grupo B.

Si Italia derrota a México, entonces Italia, con 4-0 en la fase de grupos, será el ganador del Grupo B, y la Selección de EE. UU., con 3-1, será el segundo lugar. Italia y los Estados Unidos avanzarían a los cuartos de final.

Pero si México derrota a Italia, entonces México, Italia y los Estados Unidos estarán todos con 3-1. En esa situación, México avanzaría, pero se requeriría de un desempate matemático para determinar si Italia o Estados Unidos avanzan.

Escenarios del grupo B en el Clásico Mundial 2026

Debido a que México ha permitido menos carreras que Italia, no hay situación en el que México pueda ganar el juego del miércoles sin avanzar.

Presumiendo un juego de nueve entradas, EE. UU. avanzará si Italia permite cinco carreras o más y pierde. Pero Italia avanzará si pierde pero cede cuatro carreras o menos.

Un partido de entradas extras, por supuesto, alteraría la matemática.

Pase lo que pase, los integrantes de la Selección de EE. UU. no tendrán un día libre relajante. Se reunirán en su hotel de Houston para ver el choque entre México e Italia. Y el marcador final determinará si se reunirán de nuevo.

FUENTE: MLB