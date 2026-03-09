Clásico Mundial 2026: Corea se queda con el desempate y avanza a cuartos

Bo Gyeong Moon pegó un jonrón de dos carreras y remolcó cuatro en la jornada, pero fue Hyun Min Ahn quien se vistió de héroe el lunes en la novena entrada para que Corea del Sur avanzara a los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 con una victoria por 7-2 sobre Australia en el Tokio Dome.

Corea (2-2), como el segundo en el Grupo C por debajo de Japón (3-0), ahora se enfrentará al primero del grupo D el viernes a las 6:30 p.m. en Miami.

La clasificación de Corea - Clásico Mundial 2026

Al final, los surcoreanos necesitaron cada una de sus carreras el lunes. Debido a que su triunfo creó un empate entre tres en el Grupo C con Corea, Australia y China Taipéi, se tuvo que acudir a la ecuación de carreras para el desempate, que le ameritó a Corea el viaje a los cuartos de final basado en su número de anotadas y los outs que consiguieron a la defensa. En otras palabras, si los surcoreanos hubieran ganado por menos de cinco vueltas en nueve capítulos, Australia hubiera clasificado pese a la derrota.

Eso hizo que el elevado de sacrificio de Ahn en el inicio del noveno capítulo fuera el momento más importante del compromiso.

Moon prendió la pizarra por Corea con un vuelacerca de 430 pies en el segundo inning contra el abridor de Australia, Lachlan Wells. La escuadra surcoreana se despegó con dos carreras en el tercer episodio cuando Jahmai Jones y Jung Hoo Lee iniciaron con dobletes consecutivos, luego Moon también dio un doble para que Lee anotara. Moon siguió aportando, empujando la quinta carrera de Corea con un sencillo productor en el quinto inning, que lo ubicó como el líder en el Clásico con 11 empujadas. Do Yeong Kim impulsó la sexta de Corea con un hit con dos outs.

