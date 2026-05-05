LPF: Alianza FC deja en el camino al CAI y se instala en semifinales

El conjunto del Alianza FC avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO), tras vencer en penales 4-3 al CAI luego del empate 3-3 en el primer playoffs disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La primera anotación fue obra de Heuyín Guardia con una bonita definición al minuto 16', dejando en el camino al portero vikingo para adelantar a los "Pericos".

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Los dirigidos por Fran Perlo reaccionaron al 59' con una jugada preparada, que terminó definiendo Leonel Tejada para el 1-1.

En el cierre del compromiso, Jafet Obando le daba ventaja a la visita al 82', pero los locales mandaron el partido a los tiempos extras con gol de penal de Jhon Jairo Alvarado al 90+6.

Ya en la prórroga, Oliver Campos (101') anotaba por los verdolagas y cuando todo parecería que terminaba así, apareció Rafa Águila (119') con un gol que mandó el choque a los penales, donde Alianza concretó 4 de 5 intentos.

¿Con quién se enfrentará el Alianza en semifinales de la LPF?

El Alianza chocará con el Veraguas United en una de las semifinales del Clausura 2026.

En la otra semifinal, CD Plaza Amador espera rival del ganador entre Unión Coclé y UMECIT FC, que se enfrentan este miércoles (3:00 pm por RPC).