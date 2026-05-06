Mundial 2026: ¿Cómo descargar, conseguir y cambiar figuritas del Álbum Panini virtual?

La pasión por coleccionar figuritas ya comenzó rumbo al Mundial 2026 , y Panini volvió a apostar fuerte por su versión digital. El álbum virtual oficial de la Copa del Mundo permite abrir sobres desde el celular, intercambiar estampas con usuarios de todo el mundo.

La aplicación oficial se llama FIFA Panini Collection y está disponible gratis tanto para Android como para iPhone.

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¿Cómo descargar el Álbum Panini virtual?

El proceso es sencillo:

Ingresar a Google Play Store o App Store.

Buscar “FIFA Panini Collection”.

Descargar la aplicación oficial desarrollada por Panini.

Registrarse con correo electrónico o iniciar sesión como invitado.

Elegir el álbum del Mundial 2026 y comenzar a coleccionar.

¿Cómo conseguir sobres gratis?

Uno de los principales atractivos del álbum virtual es que permite obtener sobres gratuitos diariamente.

Según reportes de usuarios y medios especializados, cada jugador recibe dos sobres gratis por día, y cada sobre contiene cinco figuritas digitales. Además, la plataforma permite acumular paquetes para abrirlos más adelante.

También existen códigos promocionales que desbloquean sobres adicionales. Algunos de los códigos difundidos hasta el momento son:

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PANINICOLLECT

Otro método popular para conseguir más sobres es mediante promociones con Coca-Cola, ya que algunos usuarios reciben códigos diarios al iniciar sesión en campañas vinculadas a la marca.

¿Cómo intercambiar figuritas?

La aplicación incluye un sistema de intercambio muy similar al del álbum físico tradicional.

Los usuarios pueden:

Cambiar estampas repetidas con jugadores de todo el mundo.

Crear grupos privados con amigos.

Unirse a equipos de coleccionistas.

Realizar intercambios automáticos según las figuritas faltantes.

Incluso en redes sociales y Reddit ya comenzaron a aparecer comunidades donde los fanáticos comparten códigos, grupos y consejos para completar el álbum más rápido.