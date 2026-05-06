Champions League: Partido para hoy miércoles 6 de mayo

El Bayern Múnich y el PSG se vuelven a ver las caras en las semifinales de vuelta de la UEFA Champions League 25-26.

El duelo de ida dejó una auténtica lluvia de goles en el Parc des Princes. El vibrante 5-4 a favor del Paris mantuvo la emoción hasta el último minuto y terminó convirtiéndose en la semifinal más goleadora en la historia de la era Champions League. En un encuentro de ida y vuelta constante, el conjunto parisino logró romper una cadena de cinco derrotas consecutivas frente al Bayern, incluida la caída 2-1 sufrida en la fase de grupos de esta misma temporada, además de infligirle apenas su segunda derrota de toda la campaña al campeón alemán.

La eliminatoria cumplió con las expectativas ofensivas gracias a siete anotadores diferentes, reflejando el enorme poder de ataque de los dos equipos más goleadores del torneo. Todo apunta a que el espectáculo continuará en Múnich. Por primera vez en la historia de la competición, dos clubes distintos alcanzaron los 40 goles o más en una misma edición: el Paris suma 43 tantos y el Bayern acumula 42, quedando ambos muy cerca de la histórica marca de 45 goles establecida por el Barcelona en la temporada 1999/2000.

Aunque el historial favorece al Bayern con nueve triunfos en 16 enfrentamientos ante las siete victorias del Paris en esta competición, la mínima diferencia deja la clasificación completamente abierta. Todo parece indicar que el desenlace dependerá del equipo que logre resistir más tiempo la presión del rival.

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