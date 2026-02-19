Clásico Mundial 2026: Fernando Tatis Jr desafía a Shohei Ohtani y Japón

La selección de Japón regresa al escenario del Clásico Mundial 2026 con muchos de los mismos jugadores que alcanzaron el título en el 2023, incluidos Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto.

Pero Fernando Tatis Jr no se inmuta aún ante todo eso.

“Son muy buenos, pero les vamos a ganar”, aseguró Tatis a los reporteros en el campamento de los Padres.

La superestrella de San Diego está lista para hacer su debut en el Clásico este año con un equipo de la República Dominicana que está repleto de talento. Tatis no fue elegible para la edición del 2023 mientras cumplía una suspensión de 80 juegos por sustancias para mejorar el rendimiento.

Representar a su país en el Clásico Mundial de Béisbol es algo que Tatis dijo que ha visualizado desde que era joven. Compartir la experiencia con su padre, Fernando Tatis Sr., quien es el coach de bateo de la selección bajo el mando del manager Albert Pujols, lo hace aun más significativo.

“Definitivamente es lo que uno espera cuando es niño”, agregó Tatis, oriundo de San Pedro de Macorís. “Siempre he querido hacerlo. Simplemente siento que llegó en el momento correcto. Estoy muy contento de que vaya a ocurrir. Sé que será una experiencia hermosa”.

La República Dominicana buscará recuperarse de finales decepcionantes en cada uno de los últimos dos Clásicos Mundiales de Béisbol. Después de ganarlo todo en el 2013, los dominicanos fueron eliminados en la segunda ronda del 2017 y no avanzaron más allá de la fase de grupos en el 2023.

Los rivales de Dominicana y Japón en el Clásico Mundial 2026

La República Dominicana empezará su participación en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol el 6 de marzo contra Nicaragua a las 7 p.m. ET en el loanDepot park de Miami. Venezuela, Países Bajos e Israel completan el Grupo D, junto con Dominicana y Nicaragua.

Japón es parte del Grupo C, que jugará en el Tokyo Dome y también incluye a Corea del Sur, Australia, China Taipéi y la República Checa.

Los mejores dos equipos de cada uno de los cuatro grupos avanzarán a los cuartos de final en Houston y Miami el 13 y 14 de marzo.

