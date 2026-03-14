Clásico Mundial 2026: Italia deja en el camino a Puerto Rico y se mete en semifinales

La selección de Italia anotó muchas carreras desde el principio y logró contener la remontada de Puerto Rico en los últimos episodios, consiguiendo así un triunfo por 8-6 en los cuartos de final. Casi se podía oír el vítor desde The Boot, donde la emocionante trayectoria de Italia en este Clásico Mundial 2026 ha vuelto a poner el béisbol en primer plano.

El capitán Vinnie Pasquantino y su equipo, compuesto principalmente por italoamericanos, no solo han sorprendido al mundo del béisbol, sino que también han enorgullecido a sus antepasados, avanzando a Miami para disputar el lunes las semifinales contra el ganador del partido entre Japón y Venezuela.

Actuación destacada de Italia en el Clásico Mundial 2026

Es la mejor actuación de los Azzurri en este torneo, y este poderoso grupo de paisanos se ha convertido en el tema de conversación de la sección nacional de "Pasta-time".

Tras una racha de 4-0 en la fase de grupos, Italia era local solo de nombre en el partido de cuartos de final contra un rival que contaba con el apoyo de una ruidosa y orgullosa afición mayoritariamente puertorriqueña. Los aficionados puertorriqueños hicieron oír sus voces y sus instrumentos de percusión. Y cuando Willi Castro abrió el partido con un jonrón que resonó más allá de las gradas del estadio Crawford, los jugadores de Puerto Rico salieron en tropel del banquillo visitante mientras un grito de júbilo resonaba en el techo de paneles de acero del Daikin Stadium.

Puerto Rico provocó la ira de Italia en la octava entrada al llenar las bases sin outs contra Matt Festa. Antes de que terminara la entrada, Puerto Rico había anotado cuatro carreras sin siquiera un extrabase. El relevista Joe La Sorsa golpeó a un bateador y lanzó un lanzamiento descontrolado, mientras la multitud y el equipo de Rubio comenzaban a animarse con el marcador 8-6.

Una vez más, sin embargo, no hubo forma de acallar a estos murciélagos italianos.

FUENTE: MLB