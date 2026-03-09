Clásico Mundial 2026: José Caballero conectó HR ante Colombia en el Hiram Bithorn Stadium

Cuando la selección de béisbol de Panamá estaba abajo en la pizarra 0-4, el Grandes Ligas santeño José Caballero despachó un largo cuadrangular en el sexto capítulo que metió en partido a los nuestros en la cuarta jornada del Clásico Mundial 2026 .

Los panameños presentes en el Hiram Bithorn Stadium, saltaron de alegría con el primer jonrón del pelotero de los Yankees de Nueva York y de la novena panameña en el actual Clásico.

El cuadrangular de José Caballero vs Colombia en el Clásico Mundial 2026

El enorme jonrón del "Chema" de 29 años llegó en la baja del sexto episodio ante un Sinker de Rio Gómez de 89.5 mph.

La velocidad de salida fue 104.2mph y la pelota viajó 370 pies.