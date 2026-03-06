Clásico Mundial 2026: José Mayorga confirma variantes en el lineup de Panamá vs Cuba

El equipo de Cuba , una nación insular con un gran éxito histórico en el juego internacional, se enfrentará a Panamá este viernes en el inicio del grupo A del Clásico Mundial 2026 (11:00 am por RPC).

"Para los fanáticos, el partido entre Cuba y Panamá es como el Super Bowl. Tenemos trayectoria, nos hemos enfrentado muchas veces en muchos torneos y saldremos al terreno de juego en busca de la victoria", dijo el timonel.

"Habrá variantes en el lineup, ya que los los partidos ante los Yankees y los Tigres eran para que los muchachos tomaran turnos y los lanzadores tocarán el montículo, más que un lineup pronunciado", añadió.

Historial de enfrentamientos - Clásico Mundial 2026

Cuba y Panamá son rivales habituales en el Clásico Mundial de Béisbol. Cuba derrotó a Panamá en un reñido duelo de 11 entradas en la primera ronda de la edición de 2006, 8-6. Luego, en 2023 en Taiwán, Cuba aplastó a Panamá 13-4 en la fase de grupos. Muchos de los jugadores en estas listas se conocen (¡incluso el panameño Paolo Espino se remonta a ese partido de 2006!), así que podría haber alguna estrategia para este partido.

FUENTE: MLB