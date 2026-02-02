Clásico Mundial 2026: Juan Soto defenderá los colores de República Dominicana

La selección de la República Dominicana ya presume un impresionante roster lleno de talento de Grandes Ligas para el Clásico Mundial 2026 de Béisbol.

Pero el domingo, quizá sumó a su estrella más grande, ya que el toletero de los Mets, Juan Soto , confirmó su intención de volver a jugar el Clásico con la República Dominicana .

La Federación Dominicana de Béisbol también anunció el domingo las incorporaciones del abridor de los Atléticos Luis Severino y del relevista de los Piratas Dennis Santana al grupo, y el lunes confirmó la adición del campocorto de los Astros, Jeremy Peña, y de tres relevistas derechos: el agente libre Albert Abreu, Huascar Brazobán de los Mets y Edwin Uceta de los Rays.

Juan Soto nació para los grandes momentos - Clásico Mundial 2026

Soto brilló como es natural en el Clásico Mundial del 2023. Aunque su selección no avanzó más allá de la fase de grupos, se fue de 15-6 con dos jonrones, cinco extrabases y un OPS de 1.500.

La temporada del 2025 de Soto, su primera con los Mets, comenzó un poco lenta, pero para el final del año armó otra línea estadística sobresaliente. Incluyó un récord personal de 43 jonrones y un OPS de .921. Soto también se robó 38 bases, superando por mucho su anterior marca personal de 12. Lideró las Grandes Ligas en bases por bolas por cuarta vez en su carrera, ganó su sexto Bate de Plata y terminó tercero en la votación al JMV de la Liga Nacional.

FUENTE: MLB