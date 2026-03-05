Clásico Mundial 2026: Edmundo Sosa utilizará tacos en honor a Panamá

Cuando el maestro Rubén Blades escribió su canción Patria dijo una verdad que traspasó fronteras y lo sigue haciendo: "Flor de Barrio, hermanito, Patria son tantas cosas bellas". La "Flor de Barrio", el muchacho que soñaba con ser jugador de Grandes Ligas, un sueño que se cumple y se hace realidad, gracias a su esfuerzo, disciplina, coraje, amor por los suyos y por creer en sí mismo, ese es Edmundo Sosa , una Flor emergida de sector de Juan Díaz que hoy ilumina la selección de Panamá que competirá en el Clásico Mundial 2026 .

"De niño muy receptivo, amoroso con fu familia, muy querido en el barrio, le gustaba jugar de arquero en el fútbol, pero amaba más el béisbol, tocaba en la banda de su escuela, era el niño que quería crecer y ser alguien en la vida, ese es Mundito Sosa", dijo German Gil, uno de sus guías para llegar béisbol profesional.

El sentimiento de Patria toca las entrañas del corazón de Sosa, la pasión lo invade en este momento y este 6 de Marzo, cuando Panamá debute contra Cuba, en el día de su cumpleaños, Sosa estrenará sus nuevos zapatos New Balance Panama Edition, que portan la bandera de su país, su apellido y su número, el 33.

"Agradecido con Dios por esta oportunidad que me da por primera vez de representar a mi país en el Clásico Mundial de Béisbol, me llena de tanto orgullo y con tanta humildad de estar con este grupo selecto, de lograr un impacto grande en el torneo, de que las cosas se nos den y simplemente viviendo un sueño", dijo Sosa.

Orgulloso de representar a Panamá en el Clásico Mundial 2026

Nacido el 6 de marzo de 1996, debutando en MLB el 23 de septiembre del 2018 a sus 22 años, Sosa firmó y jugó en Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis y el el 30 de julio del 2022 pasa a los Filis de Filadelfia en un cambio por el jugador Jojo Romero.

"Aquí están mis ganchos, los New Balance, significan mucho para mí, desde que firme en el 2013 he usado esta marca, está la bandera de Panamá, mi número y mi apellido que represento con mucho orgullo, contento para usarlos, competir y ganar los partidos que tenemos que ganar", dijo Sosa.

"Apoyen a nuestro equipo, nosotros estamos representando a Panamá con mucho orgullo y respeto, manden su buena vibra, vamos a lograrlo juntos, tengo mucha fe que este año van a pasar cosas buenas para nosotros y para nuestro país", explicó.

FUENTE: FEDEBEIS