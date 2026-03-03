CLÁSICO MUNDIAL Béisbol -  3 de marzo de 2026 - 16:07

Clásico Mundial 2026: Panamá cae ante los Yankees en partido de exhibición

La novena de Panamá no pudo contra los Yankees de Nueva York en partido de exhibición desde Tampa, Florida.

Clásico Mundial 2026: Panamá cae ante los Yankees en partido de exhibición

Clásico Mundial 2026: Panamá cae ante los Yankees en partido de exhibición

FOTO: FEDEBEIS

La selección de Béisbol de Panamá cayó por pizarra de 1-11 frente a los Yankees de Nueva York en el primero de dos partidos de exhibición que jugarán los nuestros previo al Clásico Mundial 2026.

Los "Bombarderos del Bronx" anotaron 2 en el primero, 3 en el cuarto, 2 en el quinto, 2 en el sexto y 2 en el octavo capítulo del duelo disputado en el George M. Steinbrenner Field. La única carrera panameña llegó en la alta del octavo.

El receptor JC Escarra conectó de 2-2 con 1 cuadrangular, 3 carreras producidas y 1 anotada para sobresalir con el madero.

Los canaleros solo conectaron 3 imparables en los bates de Jhonny Santos, Johan Camargo y Enrique Bradfield Jr. Por su parte, los Yankees pegaron 13 incogibles.

Max Fried se apuntó la victoria, tirando 3.0 episodios de 1 hit, 3 bases por bolas y 1 ponche, mientras que Jorge García perdió el choque tras lanzar 1.0 capítulo de 2 hits, 2 carreras (2 limpias), 1 pasaportes y 2 ponches.

Próximo duelo de Panamá contra un equipo de MLB - Clásico Mundial 2026

Los dirigidos por José Mayorga jugarán este miércoles 4 de marzo ante los Tigres de Detroit, en el Publix Field at Joker Marchant Stadium (1:05 pm).

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá vs Tigres de Detroit: Fecha, hora y dónde seguir partido de exhibición

¡POR ABULTAMIENTO! Panamá pierde ante los Yankees de Nueva York en Tampa

Clásico Mundial 2026: Andrea Barrios, la encargada de cantar el himno de Panamá vs Yankees

Recomendadas

Últimas noticias