Clásico Mundial 2026: Panamá cae ante los Yankees en partido de exhibición

La selección de Béisbol de Panamá cayó por pizarra de 1-11 frente a los Yankees de Nueva York en el primero de dos partidos de exhibición que jugarán los nuestros previo al Clásico Mundial 2026.
El receptor JC Escarra conectó de 2-2 con 1 cuadrangular, 3 carreras producidas y 1 anotada para sobresalir con el madero.
Los canaleros solo conectaron 3 imparables en los bates de Jhonny Santos, Johan Camargo y Enrique Bradfield Jr. Por su parte, los Yankees pegaron 13 incogibles.
Max Fried se apuntó la victoria, tirando 3.0 episodios de 1 hit, 3 bases por bolas y 1 ponche, mientras que Jorge García perdió el choque tras lanzar 1.0 capítulo de 2 hits, 2 carreras (2 limpias), 1 pasaportes y 2 ponches.
Próximo duelo de Panamá contra un equipo de MLB - Clásico Mundial 2026
Los dirigidos por José Mayorga jugarán este miércoles 4 de marzo ante los Tigres de Detroit, en el Publix Field at Joker Marchant Stadium (1:05 pm).