Clásico Mundial Béisbol -  3 de marzo de 2026 - 18:23

Giancarlo Stanton y un detalle especial con el lanzador panameño Jorge García

El pelotero de los Yankees de Nueva York, Giancarlo Stanton, le regaló un bate firmado al lanzador panameño Jorge García.

Giancarlo Stanton y un detalle especial con el lanzador panameño Jorge García

Giancarlo Stanton y un detalle especial con el lanzador panameño Jorge García

FOTO: AURELIO ORTIZ

Jorge García vivió un emotivo momento el martes 3 de marzo cuando abrió el partido de exhibición ante los Yankees de Nueva York previo al Clásico Mundial 2026, que a pesar de cargar con la derrota en el encuentro que Panamá perdió 11-1 en el George M. Steinbrenner Field, recibió de Giancarlo Stanton un bate firmado con un mensaje inspirador.

"Para Jorge: Buen ponche. Sigue trabajando duro", escribió el poderoso bateador de 36 años al lanzador canalero de 23 años.

image

El ex tirador de los Gigantes de San Francisco en Ligas Menores, perdió el choque tras lanzar 1.0 episodio de 2 hits, 2 carreras (2 limpias), 1 pasaporte y 2 ponches.

El turno de Giancarlo Stanton contra Jorge García

García ponchó a Stanton en el único enfrentamiento que tuvieron en el partido, utilizando 6 pitcheos y ponchándolo con un slider de 81 MPH en la parte baja del primer episodio.

En esta nota:
Seguir leyendo

José Caballero sobre derrota ante los Yankees: "Obviamente no era el resultado que queríamos"

Clásico Mundial 2026: Panamá cae ante los Yankees en partido de exhibición

Clásico Mundial 2026: Andrea Barrios, la encargada de cantar el himno de Panamá vs Yankees

Recomendadas

Últimas noticias