Giancarlo Stanton y un detalle especial con el lanzador panameño Jorge García

Jorge García vivió un emotivo momento el martes 3 de marzo cuando abrió el partido de exhibición ante los Yankees de Nueva York previo al Clásico Mundial 2026, que a pesar de cargar con la derrota en el encuentro que Panamá perdió 11-1 en el George M. Steinbrenner Field, recibió de Giancarlo Stanton un bate firmado con un mensaje inspirador.
El ex tirador de los Gigantes de San Francisco en Ligas Menores, perdió el choque tras lanzar 1.0 episodio de 2 hits, 2 carreras (2 limpias), 1 pasaporte y 2 ponches.
El turno de Giancarlo Stanton contra Jorge García
García ponchó a Stanton en el único enfrentamiento que tuvieron en el partido, utilizando 6 pitcheos y ponchándolo con un slider de 81 MPH en la parte baja del primer episodio.