CLÁSICO MUNDIAL Béisbol -  3 de marzo de 2026 - 17:58

Panamá vs Tigres de Detroit: Fecha, hora y dónde seguir partido de exhibición

Conoce todos los detalles del partido entre Panamá y los Tigres de Detroit en el Publix Field at Joker Marchant Stadium.

Panamá vs Tigres de Detroit: Fecha

FOTO: FEDEBEIS

Los Tigres de Detroit serán la segunda prueba de nivel para la Selección de Béisbol de Panamá previo a su participación en el Clásico Mundial 2026.

El equipo panameño liderado por el mánager José Mayorga, enfrentará a los Tigres para cerrar su preparación antes de viajar a Puerto Rico (sede del grupo A) y debutar el 6 de marzo en el Clásico frente a Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.

Jack Flaherty subirá al montículo por Detroit y Jaime Barría por los canaleros.

  • Fecha: Miércoles, 4 de marzo de 2026
  • Hora: 1:05 pm
  • Lugar: Publix Field at Joker Marchant Stadium
  • Dónde seguir: Redes sociales de RPC Deportes y el Live Blog en rpctv.com
