Los Tigres de Detroit serán la segunda prueba de nivel para la Selección de Béisbol de Panamá previo a su participación en el Clásico Mundial 2026.
El equipo panameño liderado por el mánager José Mayorga, enfrentará a los Tigres para cerrar su preparación antes de viajar a Puerto Rico (sede del grupo A) y debutar el 6 de marzo en el Clásico frente a Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.
Jack Flaherty subirá al montículo por Detroit y Jaime Barría por los canaleros.
PANAMÁ VS TIGRES DE DETROIT: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR PARTIDO DE EXHIBICIÓN
- Fecha: Miércoles, 4 de marzo de 2026
- Hora: 1:05 pm
- Lugar: Publix Field at Joker Marchant Stadium
- Dónde seguir: Redes sociales de RPC Deportes y el Live Blog en rpctv.com