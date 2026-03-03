Los Tigres de Detroit serán la segunda prueba de nivel para la Selección de Béisbol de Panamá previo a su participación en el Clásico Mundial 2026 .

El seleccionado nacional viene de caer en su primer compromiso de preparación en Estados Unidos, por pizarra de 1-11 ante los Yankees de Nueva York.

El equipo panameño liderado por el mánager José Mayorga, enfrentará a los Tigres para cerrar su preparación antes de viajar a Puerto Rico (sede del grupo A) y debutar el 6 de marzo en el Clásico frente a Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.

Jack Flaherty subirá al montículo por Detroit y Jaime Barría por los canaleros.

PANAMÁ VS TIGRES DE DETROIT: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR PARTIDO DE EXHIBICIÓN