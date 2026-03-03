LALIGA Fútbol Internacional -  3 de marzo de 2026 - 17:36

Athletic Club vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J27 de LaLiga

El Athletic Club recibirá al líder del campeonato, el FC Barcelona, en la jornada 27 de LaLiga de España 2025-2026.

Athletic Club vs FC Barcelona: Fecha

Athletic Club vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J27 de LaLiga

FOTO: FC BARCELONA

El Athletic Club (35 puntos) recibirá al líder del campeonato, el FC Barcelona (64 puntos), en la jornada 27 de LaLiga de España 2025-2026, donde los culés buscarán levantarse después de la eliminación que sufrieron en la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, el Athletic jugará este miércoles ante la Real Sociedad en la semifinal de vuelta de Copa.

ATHLETIC CLUB VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J27 DE LALIGA

  • Fecha: Sábado, 7 de marzo de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de San Mamés
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el Live Blog en rpctv.com
En esta nota:
Seguir leyendo

Copa del Rey: El FC Barcelona se despide en semifinales con goleada en la vuelta

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la corva con Al Nassr

Alineación del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en semifinal de vuelta de Copa del Rey

Recomendadas

Últimas noticias