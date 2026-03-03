Athletic Club vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J27 de LaLiga FOTO: FC BARCELONA

El Athletic Club (35 puntos) recibirá al líder del campeonato, el FC Barcelona (64 puntos), en la jornada 27 de LaLiga de España 2025-2026, donde los culés buscarán levantarse después de la eliminación que sufrieron en la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Los culés ganaron la vuelta 3-0 con doblete de Marc Bernal y un tanto de Raphinha desde el punto penal en el Spotify Camp Nou, pero no les alcanzó luego de perder la ida 4-0 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

