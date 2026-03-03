El Athletic Club (35 puntos) recibirá al líder del campeonato, el FC Barcelona (64 puntos), en la jornada 27 de LaLiga de España 2025-2026, donde los culés buscarán levantarse después de la eliminación que sufrieron en la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
Por su parte, el Athletic jugará este miércoles ante la Real Sociedad en la semifinal de vuelta de Copa.
ATHLETIC CLUB VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J27 DE LALIGA
- Fecha: Sábado, 7 de marzo de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio de San Mamés
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el Live Blog en rpctv.com