Copa del Rey: El FC Barcelona se despide en semifinales con goleada en la vuelta

El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del FC Barcelona , que logró una victoria insuficiente en el Spotify Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey , e hizo valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.

El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Koundé y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se quedó a una diana de forzar la prórroga.

El Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético ha sido campeón en diez ocasiones de la Copa del Rey: contra el Real Madrid en 1992 (2-0), en 1961 (3-2) y en 1960 (3-1), aparte del 1-2 de 2013; contra el Valencia en 1972 (2-1); contra el Athletic en 1985 (2-1); contra el Mallorca en 1991 (1-0); contra el Zaragoza tanto en 1976 (1-0) como en 1965 (1-0); y contra el Barcelona en 1996, en el doblete (1-0).

En cambio, perdió otras nueve finales del torneo: en 2010 ante el Sevilla (2-0); en 2000 contra el Espanyol (2-1); en 1999 contra el Valencia (3-0); en 1987 contra la Real Sociedad (2-2 y 4-2 en los penaltis); en 1975 contra el Real Madrid (0-0 y 4-3 en la tanda desde los once metros); en 1964 contra el Zaragoza (2-1); en 1956 (2-1) y en 1921 (4-1) contra el AthleticClub; y en 1926 contra el Barcelona, que lo venció por 3-2.

FUENTE: EFE