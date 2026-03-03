COPA DEL REY Fútbol Internacional -  3 de marzo de 2026 - 17:15

Copa del Rey: El FC Barcelona se despide en semifinales con goleada en la vuelta

El conjunto del FC Barcelona se quedó cerca de la remontada ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey.

FOTO: FC BARCELONA

El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del FC Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Spotify Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, e hizo valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.

El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Koundé y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se quedó a una diana de forzar la prórroga.

El Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético ha sido campeón en diez ocasiones de la Copa del Rey: contra el Real Madrid en 1992 (2-0), en 1961 (3-2) y en 1960 (3-1), aparte del 1-2 de 2013; contra el Valencia en 1972 (2-1); contra el Athletic en 1985 (2-1); contra el Mallorca en 1991 (1-0); contra el Zaragoza tanto en 1976 (1-0) como en 1965 (1-0); y contra el Barcelona en 1996, en el doblete (1-0).

En cambio, perdió otras nueve finales del torneo: en 2010 ante el Sevilla (2-0); en 2000 contra el Espanyol (2-1); en 1999 contra el Valencia (3-0); en 1987 contra la Real Sociedad (2-2 y 4-2 en los penaltis); en 1975 contra el Real Madrid (0-0 y 4-3 en la tanda desde los once metros); en 1964 contra el Zaragoza (2-1); en 1956 (2-1) y en 1921 (4-1) contra el AthleticClub; y en 1926 contra el Barcelona, que lo venció por 3-2.

FUENTE: EFE

