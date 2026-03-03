CLÁSICO MUNDIAL 2026 Béisbol -  3 de marzo de 2026 - 16:22

José Caballero sobre derrota ante los Yankees: "Obviamente no era el resultado que queríamos"

El santeño José Caballero habló tras la derrota de Panamá ante los Yankees de Nueva York en Tampa, Florida.

José Caballero: "Lo importante es que salimos a competir"

FOTO: FEDEBEIS

"Lo importante es que salimos a competir, sacamos buenos turnos al inicio del partido, pero obviamente no era el resultado que queríamos", dijo "Chema".

El santeño también destacó que deben corregir los antes posible para llegar en forma al debut ante Cuba, el 6 de marzo.

"Estamos a tiempo de corregir las cosas que debemos mejorar y mañana ante los Tigres será otra prueba para prepararnos de la mejor manera", añadió.

"Es una experiencia inolvidable, nunca espere cantar el himno de mi país en un estadio de los Yankees y sin duda fue un día muy lindo para mí", finalizó.

"Cabby" se fue oficialmente de 2-0 con 1 base por bolas, en un choque donde Panamá conectó 3 imparables.

Próximo duelo de Panamá contra un equipo de MLB - Clásico Mundial 2026

Los dirigidos por José Mayorga jugarán este miércoles 4 de marzo ante los Tigres de Detroit, en el Publix Field at Joker Marchant Stadium (1:05 pm).

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026

  • Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
  • Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
  • Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
  • Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo

