José Caballero sobre derrota ante los Yankees: "Obviamente no era el resultado que queríamos"

El Grandes Ligas panameño José Caballero brindó declaraciones luego de la derrota de Panamá 11-1 ante los Yankees de Nueva York en partido de exhibición desde el George M. Steinbrenner Field, como preparación para el Clásico Mundial 2026.
El santeño también destacó que deben corregir los antes posible para llegar en forma al debut ante Cuba, el 6 de marzo.
"Estamos a tiempo de corregir las cosas que debemos mejorar y mañana ante los Tigres será otra prueba para prepararnos de la mejor manera", añadió.
"Es una experiencia inolvidable, nunca espere cantar el himno de mi país en un estadio de los Yankees y sin duda fue un día muy lindo para mí", finalizó.
"Cabby" se fue oficialmente de 2-0 con 1 base por bolas, en un choque donde Panamá conectó 3 imparables.
Próximo duelo de Panamá contra un equipo de MLB - Clásico Mundial 2026
Los dirigidos por José Mayorga jugarán este miércoles 4 de marzo ante los Tigres de Detroit, en el Publix Field at Joker Marchant Stadium (1:05 pm).
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
- Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
- Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
- Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo