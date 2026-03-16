Clásico Mundial 2026: Partido para hoy lunes 16 de marzo

Repasa el partido que hay para hoy lunes 16 de marzo en las acciones del Clásico Mundial 2026 con un choque que definirá el segundo clasificado a la final.
Venezuela derrotó al campeón defensor Japón por 8-5 en un emocionante juego de cuartos de final, remontando una desventaja de 5-2 gracias a jonrones oportunos de Maikel García y Wilyer Abreu. Luego de que el cuadrangular de dos carreras de García en el quinto inning redujera la ventaja japonesa a una rayita, Abreu conectó un bambinazo de tres carreras en el sexto episodio para darle a Venezuela la ventaja definitiva. Segundo lugar del Grupo D, Venezuela venció a Países Bajos, Israel y Nicaragua en la fase de grupos antes de caer ante República Dominicana, su única derrota del torneo.
Partidos para hoy lunes 16 de marzo en el Clásico Mundial 2026
- Venezuela vs Italia - loanDepot park, Miami, FL (7:00 pm) en vivo por RPC
FUENTE: MLB