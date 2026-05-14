LALIGA Fútbol Internacional -  14 de mayo de 2026 - 13:10

Real Madrid: Vini Jr lidera XI para enfrentar al Real Oviedo en LaLiga

El conjunto del Real Madrid ya tiene alineación confirmada para recibir al Real Oviedo en la jornada 36 de LaLiga.

FOTO: REAL MADRID

Sin títulos por los que pelear, con la resaca de la rueda de prensa inesperada de Florentino Pérez, y con el recuerdo del incidente que protagonizaron Tchouaméni y Valverde, el Real Madrid se someterá al juicio del Bernabéu durante el choque ante el Real Oviedo, que acudirá a la cita descendido a Segunda División (2:30 pm).

El fútbol, por primera vez en mucho tiempo, pasará a un segundo plano en el estadio del Real Madrid. Los últimos acontecimientos, casi uno detrás de otro, colocarán el foco en la grada, que someterá a juicio a un equipo que perdió definitivamente el título de Liga, el único que podía rescatar matemáticamente, después de perder 2-0 frente al Barcelona la pasada jornada.

El francés Kylian Mbappé regresó a la convocatoria y se encuentra en el banquillo.

XI DEL REAL MADRID VS REAL OVIEDO

Courtois, Tren Alexander Arnold, Raúl Asencio, Alaba, Álvaro Carreras, Tchouameni, Camavinga, Brahim Díaz, Mastantuono, Gonzalo García y Vinicíus Jr.

FUENTE: EFE

