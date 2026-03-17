Clásico Mundial 2026: Venezuela conquistó su primer título

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer este martes en Miami a Estados Unidos por 2-3 y conquistar su primer Clásico Mundial 2026 , impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

El doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

¡SE ACABÓ, VENEZUELA CAMPEÓN! Venezuela se coronó en el Clásico Mundial 2026, tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final. Wilyer Abreu conectó un jonrón clave y Eugenio Suárez remolcó la carrera del triunfo con un doblete en la novena entrada. #BeisRPC … pic.twitter.com/bGAiQMb75Z

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a Estados Unidos su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.

Lucharon hasta el final sin importar los juegos seguidos - Clásico Mundial 2026

Venezuela llegó a esta final con la clara desventaja de jugar partidos consecutivos, especialmente después de necesitar 23 outs del bullpen para superar a Italia en las semifinales. Y aunque Rodríguez ha tenido grandes éxitos en las Grandes Ligas, su historial más reciente que incluye no solo una efectividad superior a 5 en las últimas dos temporadas con los Diamondbacks, sino también un inicio complicado contra la República Dominicana al principio de este torneo hacía que el enfrentamiento fuera incierto.

FUENTE: EFE