José Luis Rodríguez anotó en derrota del FC Juárez ante Pumas

El extremo panameño José Luis Rodríguez volvió a brillar marcando un gol con el FC Juárez, pero para mala fortuna de su equipo, cayeron por goleada 1-5 frente a Pumas en el regreso de Adalberto Carrasquilla con asistencia en la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga MX.
La mala racha del FC Juárez
Con este resultado, Pumas consiguió ganar sus dos primeros partidos como visitante en un mismo torneo por primera vez desde el Apertura 2018, reflejando el gran momento que atraviesa el conjunto universitario en este arranque de campeonato. Para FC Juárez, la derrota representó un registro inédito, al convertirse en la primera ocasión en la que pierde sus tres primeros compromisos de un torneo de Liga BBVA MX.