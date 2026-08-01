José Luis Rodríguez anotó en derrota del FC Juárez ante Pumas FOTO: FC JUAREZ

El extremo panameño José Luis Rodríguez volvió a brillar marcando un gol con el FC Juárez, pero para mala fortuna de su equipo, cayeron por goleada 1-5 frente a Pumas en el regreso de Adalberto Carrasquilla con asistencia en la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga MX.

Bravos encontró el descuento en el tiempo agregado de la primera mitad, cuando José Luis Rodríguez marcó al 45+4, pero el impulso no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

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