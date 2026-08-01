LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  1 de agosto de 2026 - 08:42

José Luis Rodríguez anotó en derrota del FC Juárez ante Pumas

José Luis Rodríguez marcó el único gol del FC Juárez en la derrota que sufrieron por goleada frente a Pumas.

José Luis Rodríguez anotó en derrota del FC Juárez ante Pumas

José Luis Rodríguez anotó en derrota del FC Juárez ante Pumas

FOTO: FC JUAREZ

Bravos encontró el descuento en el tiempo agregado de la primera mitad, cuando José Luis Rodríguez marcó al 45+4, pero el impulso no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

La mala racha del FC Juárez

Con este resultado, Pumas consiguió ganar sus dos primeros partidos como visitante en un mismo torneo por primera vez desde el Apertura 2018, reflejando el gran momento que atraviesa el conjunto universitario en este arranque de campeonato. Para FC Juárez, la derrota representó un registro inédito, al convertirse en la primera ocasión en la que pierde sus tres primeros compromisos de un torneo de Liga BBVA MX.

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