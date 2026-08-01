Adalberto Carrasquilla regresó a las canchas con asistencia en victoria de Pumas

Los Pumas en el regreso de Adalberto Carrasquilla sumaron su segundo triunfo en tres fechas del Torneo Apertura de la Liga MX al golear por 1-5 al Juárez FC de José Luis Rodríguez , quien marcó el único gol de su equipo en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

"Coco" de 27 años ingresó de cambio al 65' por Juninho Vieira, marcando así su regreso oficial tras salir lesionado el pasado 24 de mayo ante Cruz Azul en la final de vuelta, que lo hizo perderse los tres partidos en la Copa Mundial 2026 con la Selección de Panamá.

El brasileño Juninho convirtió tres veces para empatar en el liderato de los anotadores y encabezar la goleada, concluida con anotaciones del paraguayo Robert Morales y de Guillermo Martínez; en tanto el panameño José Luis Rodríguez descontó por los locales.

Pumas dominó en la primera mitad y pronto lo reflejó en el marcador. Juninho convirtió un penalti en el minuto 18 y anotó de derecha en el 22 a pase de Morales, quien en el 40 hizo el 0-3 con un cabezazo, con asistencia de Uriel Antuna.

Rodríguez descontó en el 45+4, a pase de Jairo Torres, pero en la segunda mitad, otra vez los Pumas fueron mejores y en el 48 aumentaron la ventaja con un remate de diestra, otra vez con pase de Morales.

La asistencia de Adalberto Carrasquilla

Los visitantes siguieron adelante y en el 83 anotaron el quinto tanto con un golpe de derecha de Martínez, a pase del panameño Carrasquilla.

FUENTE: EFE