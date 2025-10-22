Copa América de Béisbol 2025: Panamá inicia entrenamientos

La Federación Panameña de Béisbol inició esta mañana los entrenamientos de cara a la primera edición de la Copa América de Béisbol 2025 , teniendo como fortín la Academia de Béisbol Mariano Rivera y bajo la coordinación del timonel José Mayorga.

El equipo arribó a las instalaciones en Panamá Oeste a eso de las 9:05 de la mañana y tras una reunión del Cuerpo Técnico hubo conversaciones con los peloteros y luego se iniciaron los entrenamientos, donde soltaron sus brazos, corrieron las bases, tocaron la pelota e hicieron una práctica de bateo.

"Contento, siempre contento de estar con Panamá, iniciamos los entrenamientos con una sola meta, un solo objetivo, clasificar a la siguiente ronda y ganar la Copa América, es a lo que venimos", dijo Mayorga.

En los entrenamientos de esta mañana se dieron cita los coaches del equipo, entre ellos los internacionales Julio Mosquera, Wilfrido Córdoba, Gabriel Luckert, Luis Caballero, Cirilo Cumberbatch y Raúl Domínguez.

El Gerente del Equipo de cara a la Copa América y el Clásico Mundial, Dámaso Espino estuvo pendiente a los entrenamientos y en sus declaraciones habló de lo importante que es entrenar con la mentalidad de ponerse en buena forma lo más rápido posible, para salir a buscar el campeonato.

"Nesitamos inyectar a nuestros peloteros el sentido de urgencia de salir a entrenar y estar listos para jugar el torneo en 20 días, tenemos que ponernos con la mentalidad de entrenar, jugar y ganar", es lo que buscamos.

A los entrenamientos acudieron 30 peloteros, entre ellos el ex Grandes Ligas y lanzador derecho abridor Jaime Barría que jugó con los Angels en MLB y en México recientemente en la pelota profesional.

También se presentó el prospecto y receptor Leonardo Bernal de la finca AA de los Cardenales de San Luis, quien dijo sentirse "muy feliz de estar aquí con el equipo de Panamá, no jugaba con la selección nacional desde los 15 años de edad, y me siento muy contento de ser parte de este grupo", sostuvo.

Mañana jueves prosiguen los entrenamientos, en la Academia Mariano Rivera desde las 10:00 a.m. de la mañana.

FUENTE: FEDEBEIS