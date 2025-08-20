Copa América de Béisbol 2025: Se revelan detalles importantes del torneo

El martes 19 de agosto se celebró la conferencia de prensa oficial de la Copa América de Béisbol 2025 , que comenzará el 13 de noviembre.

En Venezuela, se enfrentarán los equipos del Grupo A, compuesto por Cuba, República Dominicana, México, Nicaragua, Curazao y el anfitrión. Mientras tanto, en Panamá, sede anunciada hace unas semanas, se enfrentarán los equipos del Grupo B que integran Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y el país anfitrión.

Posteriormente, los tres mejores equipos de cada grupo se enfrentarán en la Súper Ronda, que se celebrará en suelo panameño.

En Venezuela, los estadios que albergarán la acción serán el Monumental Simón Bolívar en Caracas y el Jorge Luis García Carneiro en La Guaira. En Panamá, sin embargo, será el Estadio Mariano Rivera.

No podrán incluir peloteros del roster de 40 de MLB - Copa América de Béisbol

Durante la conferencia de prensa, se aclaró que los equipos no podrán incluir en sus plantillas a jugadores que actualmente estén en la lista de 40 jugadores de la MLB, pero sí podrán incluir a jugadores que jueguen en las ligas menores.

Los 12 mejores países del continente lo darán todo en este evento deportivo, que se celebra cada dos años. Este evento sumará puntos en el Ranking de las Américas de la WBSC y otorgará cuatro plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cinco plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y un camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A la conferencia de prensa, realizada en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, asistieron Juan Linares (Representante de la Fundación Monumental), José Alejandro Terán (Gobernador de La Guaira), Juan Carlos Amarante (Viceministro de Deportes), Aracelis León (Presidenta de la WBSC Américas), Oscar Izaguirre (Director Ejecutivo de la WBSC Américas) y Jimmy Mayke (Representante de la MLB en Venezuela).

FUENTE: WBSC AMERICAS