Copa Mundial de Béisbol U12: Panamá debutará ante Estados Unidos

Calendario cargado en la Copa Mundial de Béisbol U12

Tras el partido ante USA el 25 de julio, Panamá enfrenta a Sudafrica el 26 de julio a las 2:30 p.m. hora local en Taiwán (1:30 a.m. en Panamá) en el estadio Asia Pacific Main, el 27 de julio se enfrenta a República Dominicana (2:30 p.m. Taiwán - 1:30 a.m. Panamá), el 28 ante República Checa (10:30 a.m. Taiwán - 9:30 p.m. Panamá del 27 de julio) y cierra ante Korea el 29 de julio, (6:30 p.m. Taiwán - 5:30 a.m. panamá).

La Súper Ronda y la Ronda de Consolación están previstas para iniciar el 31 de julio.

FUENTE: FEDEBEIS