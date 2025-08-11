Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá revela lista de 20 jugadores

La Federación Panameña de Béisbol anunció el listado oficial con los 20 peloteros que conforman la Selección Nacional U18 que verá acción en la Copa Mundial de Béisbol U18 a jugarse en la ciudad de Okinawa, Japón entre el 5 y 14 de septiembre próximo.
Este es el listado oficial para la Copa Mundial de Béisbol U18:
Lanzadores
Joel González Barba
Joel González Godoy
Carlos Guerrero
Joshua Martínez
Roderick Medina
Juan Ortega
José Serva
Héctor Aguilar
Receptores
Juan Rujano
Yadier Fuentes
Cuadro interior
Ricardo Acosta
William Cutshall
Daniel Méndez
Caleb Rivera
Michael Nieto
Jardineros
Juan Caballero
Carlos Castillo
Luis Rivera
Aníbal Sánchez
Utility
Lenin Quintero