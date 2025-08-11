MUNDIAL Béisbol -  11 de agosto de 2025 - 11:28

Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá revela lista de 20 jugadores

Panamá será parte de la Copa Mundial de Béisbol U18 que se disputará en Japón entre el 5 y 14 de septiembre.

La Federación Panameña de Béisbol anunció el listado oficial con los 20 peloteros que conforman la Selección Nacional U18 que verá acción en la Copa Mundial de Béisbol U18 a jugarse en la ciudad de Okinawa, Japón entre el 5 y 14 de septiembre próximo.

El equipo se mantendrá entrenando en la Academia Mariano Rivera, bajo las ordenes del profesor Carlos César Maldonado, timonel del equipo nacional.

Este es el listado oficial para la Copa Mundial de Béisbol U18:

Lanzadores

Joel González Barba

Joel González Godoy

Carlos Guerrero

Joshua Martínez

Roderick Medina

Juan Ortega

José Serva

Héctor Aguilar

Receptores

Juan Rujano

Yadier Fuentes

Cuadro interior

Ricardo Acosta

William Cutshall

Daniel Méndez

Caleb Rivera

Michael Nieto

Jardineros

Juan Caballero

Carlos Castillo

Luis Rivera

Aníbal Sánchez

Utility

Lenin Quintero

