Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá U18 domina a Alemania con "No Hit, No Run"

Panamá U18 sacó esta madrugada su primer triunfo en la Ronda Regular de la Copa Mundial de Béisbol U18 , gracias a una gran labor monticular del derecho Héctor Aguilar que trabajó un "No Hit no Run" ante Alemania y comandó a su equipo a una victoria de 14-0.

Aguilar caminó 5.0 grandes entradas sin imparables, sin anotaciones, boleando a 4 y ponchando a 6, con 75 lanzamientos, de los cuales 45 fueron por la ruta de los strikes y se apuntó el triunfo.

Panamá jugó con una buena ofensiva, sumando 11 imparables y dos errores en el terreno, anotando 4 en la primera entrada, 1 en la segunda, 9 en la tercera, mientras que Alemania agregaba 6 errores a su juego en la jornada de este lunes.

El coclesano y capitán del equipo Ricardo Acosta dio de 3-3, con 3 remolques, Luis Rivera de 3-1 con dos anotadas, Daniel Méndez de 3-2 con 2 producidas, Carlos Castillo de 2-1 y Caleb Rivera de 2-1 para ser los mejores por Panamá.

Para esta noche a eso de las 8:30 está programado el partido ante China en el cierre de la Ronda Regular, donde Panamá debe salir airoso y aspirar a un cupo en la Súper Ronda.

FUENTE: FEDEBEIS