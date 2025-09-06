BÉISBOL Béisbol -  6 de septiembre de 2025 - 22:00

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy domingo 7 de septiembre

Repasa a continuación los partidos que se jugarán hoy domingo 7 de septiembre en la Copa Mundial de Béisbol U18.

La selección de Béisbol de Panamá jugará su tercer partido de la Copa Mundial de Béisbol U18 frente a China Taipéi, en un duelo del grupo B donde el equipo canalero está obligado a ganar para buscar su primer triunfo.

Panamá U18 cayó en su primer partido ante los Estados Unidos y luego volvieron a perder, esta vez ante Australia.

Partidos para hoy en la Copa Mundial de Béisbol U18

  • Japón vs Cuba en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 12:00 A.M.
  • Estados Unidos vs Alemania en el Nishizaki Stadium a las 12:30 A.M.
  • Corea del Sur vs Sudáfrica en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 4:30 A.M.
  • Panamá vs China Taipéi en el Nishizaki Stadium a las 4:30 A.M.
  • China vs Estados Unidos en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 8:30 P.M.
  • Cuba vs Puerto Rico en el Nishizaki Stadium a las 8:30 P.M.
