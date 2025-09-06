Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy domingo 7 de septiembre

La selección de Béisbol de Panamá jugará su tercer partido de la Copa Mundial de Béisbol U18 frente a China Taipéi, en un duelo del grupo B donde el equipo canalero está obligado a ganar para buscar su primer triunfo.
Partidos para hoy en la Copa Mundial de Béisbol U18
- Japón vs Cuba en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 12:00 A.M.
- Estados Unidos vs Alemania en el Nishizaki Stadium a las 12:30 A.M.
- Corea del Sur vs Sudáfrica en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 4:30 A.M.
- Panamá vs China Taipéi en el Nishizaki Stadium a las 4:30 A.M.
- China vs Estados Unidos en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 8:30 P.M.
- Cuba vs Puerto Rico en el Nishizaki Stadium a las 8:30 P.M.