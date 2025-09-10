Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy miércoles 10 de septiembre

La Súper Ronda y la ronda de consolación de la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, inicia este miércoles 10 de septiembre con dos partidos en Okinawa, Japón.
Los "Boricuas" vienen de perder por blanqueada 3-0 frente a Japón en el último encuentro de la ronda de apertura para finalizar con marca de 3-2 en el grupo A, mientras que los canaleros le ganaron 12-5 a China y dejaron su registro en 2-3 en la zona B.
Partidos para hoy, miércoles 10 de septiembre - Copa Mundial de Béisbol U18
- China vs Sudáfrica - Nishizaki Stadium, Itoman City (8:30 pm) ronda de consolación
- Puerto Rico vs Panamá - Okinawa Cellular Stadium NAHA, Okinawa (8:30 pm) Súper Ronda (en vivo por Únicos)