Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy miércoles 10 de septiembre FOTO: WBSC

La Súper Ronda y la ronda de consolación de la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, inicia este miércoles 10 de septiembre con dos partidos en Okinawa, Japón.

La selección de béisbol de Panamá saltará al diamante para enfrentar a Puerto Rico, en un duelo donde ambos equipos iniciarán la segunda fase con récord de 0-2 tras terminar terceros en sus respectivos grupos.

