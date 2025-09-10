Copa Mundial de Béisbol U18 Béisbol -  10 de septiembre de 2025 - 09:41

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy miércoles 10 de septiembre

Este miércoles 10 de septiembre inician las acciones de la Súper Ronda y ronda de consolación de la Copa Mundial de Béisbol U18.

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy miércoles 10 de septiembre

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy miércoles 10 de septiembre

FOTO: WBSC

La Súper Ronda y la ronda de consolación de la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, inicia este miércoles 10 de septiembre con dos partidos en Okinawa, Japón.

La selección de béisbol de Panamá saltará al diamante para enfrentar a Puerto Rico, en un duelo donde ambos equipos iniciarán la segunda fase con récord de 0-2 tras terminar terceros en sus respectivos grupos.

Los "Boricuas" vienen de perder por blanqueada 3-0 frente a Japón en el último encuentro de la ronda de apertura para finalizar con marca de 3-2 en el grupo A, mientras que los canaleros le ganaron 12-5 a China y dejaron su registro en 2-3 en la zona B.

Partidos para hoy, miércoles 10 de septiembre - Copa Mundial de Béisbol U18

  • China vs Sudáfrica - Nishizaki Stadium, Itoman City (8:30 pm) ronda de consolación
  • Puerto Rico vs Panamá - Okinawa Cellular Stadium NAHA, Okinawa (8:30 pm) Súper Ronda (en vivo por Únicos)

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Mundial de Béisbol U18: Calendario de Panamá en la Súper Ronda

Joel González cerró su firma con San Diego en la Copa Mundial de Béisbol U18

Copa Mundial de Béisbol U18: ¿Por qué Panamá clasificó por el TQB?

Recomendadas

Últimas noticias