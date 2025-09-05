Copa Mundial de Béisbol U18 Béisbol -  5 de septiembre de 2025 - 08:51

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy viernes 5 de septiembre

Repasa a continuación los partidos que se jugarán hoy viernes, 5 de septiembre en la Copa Mundial de Béisbol U18.

FOTO: FEDEBEIS

La selección de Béisbol de Panamá jugará su segundo partido de la Copa Mundial de Béisbol U18 frente a Australia, en un duelo del grupo B donde el equipo canalero está obligado a ganar para emparejar su récord.

Otro choque para este viernes 5 de septiembre en Okinawa, Japón, será el del grupo A entre Sudáfrica y Puerto Rico en el Nishizaki Stadium.

Partidos para hoy viernes, 5 de septiembre en la Copa Mundial de Béisbol U18

  • Grupo B: Australia vs Panamá - Okinawa Cellular Stadium NAHA (8:30 pm) en vivo por la señal de Únicos
  • Grupo A: Sudáfrica vs Puerto Rico - Nishizaki Stadium (8:30 pm)

