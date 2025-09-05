Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy viernes 5 de septiembre FOTO: FEDEBEIS

La selección de Béisbol de Panamá jugará su segundo partido de la Copa Mundial de Béisbol U18 frente a Australia, en un duelo del grupo B donde el equipo canalero está obligado a ganar para emparejar su récord.

Los panameños debutaron el jueves 4 de septiembre con una derrota frente a Estados Unidos por pizarra de 9-0 en el Estadio Celular Naha Field.

