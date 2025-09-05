Copa Mundial de Béisbol U18: Tabla de Posiciones tras la jornada 1

Las acciones de la ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U18 , iniciaron con muchas emociones, donde los 12 mejores equipos del mundo de la categoría buscaron iniciar con el pie derecho su participación en Okinawa, Japón.

La selección de Béisbol de Panamá bajó el mando de Carlos César Maldonado, no pudo contra Estados Unidos en su primer compromiso y cayeron por pizarra de 9-0 en el Estadio Celular Naha Field.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Con este resultado, los panameños enfrentarán este viernes a Australia en la segunda fecha del certamen (8:30 pm por Únicos). Los australianos perdieron 4-5 ante Alemania en el Nishizaki Stadium.

El tercer partido del grupo de Panamá cerró con triunfo para China Taipéi 7-0 sobre China.

Tabla de posiciones - Ronda de Apertura de la Copa Mundial de Béisbol U18