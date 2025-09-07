Las acciones de la ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U18, siguen con muchas emociones, donde los 12 mejores equipos del mundo de la categoría buscan los primeros puestos en Okinawa, Japón.
BÉISBOL Béisbol - 7 de septiembre de 2025 - 09:36
Copa Mundial de Béisbol U18: Tabla de Posiciones tras la jornada 3
Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada 3 en la ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U18 con participación de Panamá en Japón.
Te puede interesar:
Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá cayó ante China Taipéi
La novena de Panamá U18 volvió a caer por tercer equipo consecutivo, en esta oportunidad ante China Taipéi por 2-1. Para su cuarto encuentro se medirán ante Alemania. Más tarde en la noche del lunes enfrentan a China.
En esta nota: