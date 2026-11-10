Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del lunes 9 de noviembre

Panamá sumó su segundo triunfo este lunes 9 de noviembre 4-0 ante Nicaragua en su cuarto partido de la Copa Mundial de Béisbol U23 y queda empatado con tres equipos, rumbo a su quinto juego.
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Australia / 3 / 1
- Nicaragua / 2 / 2
- Panamá / 2/ 2
- Puerto Rico / 2 / 2
- China Tapéi / 2 / 2
- República Checa / 1 / 3
Grupo B
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Japón / 4 / 0
- Venezuela / 4/ 0
- Corea del Sur / 2 / 2
- Cuba / 2 / 2
- Gran Bretaña / 1 / 3
- Sudáfrica / 0 / 4