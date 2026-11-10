BÉISBOL Béisbol -  10 de noviembre de 2026 - 08:32

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del lunes 9 de noviembre

Repasa la tabla de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23 luego de las acciones del lunes 9 de noviembre.

Copa Mundial de Béisbol U23

Copa Mundial de Béisbol U23

FEDEBEIS

Panamá sumó su segundo triunfo este lunes 9 de noviembre 4-0 ante Nicaragua en su cuarto partido de la Copa Mundial de Béisbol U23 y queda empatado con tres equipos, rumbo a su quinto juego.

Posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23

Grupo A

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Australia / 3 / 1
  2. Nicaragua / 2 / 2
  3. Panamá / 2/ 2
  4. Puerto Rico / 2 / 2
  5. China Tapéi / 2 / 2
  6. República Checa / 1 / 3

Grupo B

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Japón / 4 / 0
  2. Venezuela / 4/ 0
  3. Corea del Sur / 2 / 2
  4. Cuba / 2 / 2
  5. Gran Bretaña / 1 / 3
  6. Sudáfrica / 0 / 4

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy martes 10 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá blanquea a Nicaragua

Copa Mundial de Béisbol U23: Lineup de Panamá para enfrentar a Nicaragua

Recomendadas

Últimas noticias