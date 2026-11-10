Australia vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver en la Copa Mundial de Béisbol U23

Panamá (2-2) enfrentará uno de los juegos más complicados este martes 10 de noviembre cuando se mida al líder de su Grupo Australia (3-1) en la quinta jornada de ronda regular de la Copa Mundial de Béisbol U23.
República Checa es el único equipo que ha vencido a Australia, pero Panamá perdió con China Taipéi y ante Puerto Rico en el debut..
Australia podría obtener su cupo a la Súper Ronda, mientras que Panamá está obligada a ganar si quiere seguir peleando su cupo.
FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR AUSTRALIA VS PANAMÁ EN COPA MUNDIAL DE BÉISBOL U23
- Fecha: Martes, 10 de noviembre de 2026
- Hora: 7:00 pm
- Lugar: Estadio Rigoberto López Pérez, León
- Dónde seguir: RPCTV.com y redes sociales de Deportes RPC