BÉISBOL Béisbol -  10 de noviembre de 2026 - 08:50

Australia vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver en la Copa Mundial de Béisbol U23

La novena de Panamá enfrentará a Australia en la quinta jornada de la Copa Mundial de Béisbol U23 este martes.

Australia vs Panamá: Fecha
Australia vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver en la Copa Mundial de Béisbol U23

Panamá (2-2) enfrentará uno de los juegos más complicados este martes 10 de noviembre cuando se mida al líder de su Grupo Australia (3-1) en la quinta jornada de ronda regular de la Copa Mundial de Béisbol U23.

Los panameños vienen de ganar cómodos 4-0 ante Nicaragua al igual que Australia que le ganó por el mismo resultado a China Taipéi, rival que ya Panamá enfrentó y cayeron 3-1.

República Checa es el único equipo que ha vencido a Australia, pero Panamá perdió con China Taipéi y ante Puerto Rico en el debut..

Australia podría obtener su cupo a la Súper Ronda, mientras que Panamá está obligada a ganar si quiere seguir peleando su cupo.

FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR AUSTRALIA VS PANAMÁ EN COPA MUNDIAL DE BÉISBOL U23

  • Fecha: Martes, 10 de noviembre de 2026
  • Hora: 7:00 pm
  • Lugar: Estadio Rigoberto López Pérez, León
  • Dónde seguir: RPCTV.com y redes sociales de Deportes RPC
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