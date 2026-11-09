Torneo Femenino Sub-19 UNCAF: Panamá goleó a Belice en su estreno

La selección de Panamá Femenina Sub-19 comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Femenino Sub-19 UNCAF FIFA Forward, luego de imponerse por un contundente 6-1 sobre Belice , en partido disputado este lunes en el COS Sports Plaza.

Las anotaciones del equipo panameño llegaron por intermedio de Hilary Pineda, Poppy Wakefield, Jozuanys Santos (doblete), Ketsianeth Panay y Sonia Rodríguez , quienes contribuyeron al triunfo canalero.

¡GRAN VICTORIA DE LA SUB-19! #PanamáSub19 consiguió sumar sus primeros 3pts en el inicio del Torneo UNCAF Femenino 2026 tras vencer a Belice por 6 goles a 1 Las dirigidas por el DT Gerard Aubí regresarán a la cancha este miércoles 11 de noviembre cuando se midan ante… pic.twitter.com/MeoDKgakdG

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Próximo partido de Panamá Femenina Sub-19

Ahora, Panamá buscará mantener el buen ritmo en su siguiente compromiso, cuando se enfrente a Honduras este miércoles 11 de noviembre, a las 3:00 p. m., en su segundo partido del certamen.

Las dirigidas por Gerard Aubí intentarán sumar nuevamente para continuar su camino en el torneo regional.