MAREA ROJA Marea Roja -  9 de noviembre de 2026 - 17:10

Torneo Femenino Sub-19 UNCAF: Panamá goleó a Belice en su estreno

La selección de Panamá no tuvo piedad de Belice en el inicio del Torneo Femenino Sub-19 UNCAF FIFA Forward.

TORNEO Femenino Sub-19 UNCAF: Panamá goleó a Belice en su estreno

TORNEO Femenino Sub-19 UNCAF: Panamá goleó a Belice en su estreno

FOTO: FPF

La selección de Panamá Femenina Sub-19 comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Femenino Sub-19 UNCAF FIFA Forward, luego de imponerse por un contundente 6-1 sobre Belice, en partido disputado este lunes en el COS Sports Plaza.

Las anotaciones del equipo panameño llegaron por intermedio de Hilary Pineda, Poppy Wakefield, Jozuanys Santos (doblete), Ketsianeth Panay y Sonia Rodríguez, quienes contribuyeron al triunfo canalero.

Próximo partido de Panamá Femenina Sub-19

Ahora, Panamá buscará mantener el buen ritmo en su siguiente compromiso, cuando se enfrente a Honduras este miércoles 11 de noviembre, a las 3:00 p. m., en su segundo partido del certamen.

Las dirigidas por Gerard Aubí intentarán sumar nuevamente para continuar su camino en el torneo regional.

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