Torneo Femenino Sub-19 UNCAF: Panamá goleó a Belice en su estreno

La selección de Panamá Femenina Sub-19 comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Femenino Sub-19 UNCAF FIFA Forward, luego de imponerse por un contundente 6-1 sobre Belice, en partido disputado este lunes en el COS Sports Plaza.
Próximo partido de Panamá Femenina Sub-19
Ahora, Panamá buscará mantener el buen ritmo en su siguiente compromiso, cuando se enfrente a Honduras este miércoles 11 de noviembre, a las 3:00 p. m., en su segundo partido del certamen.
Las dirigidas por Gerard Aubí intentarán sumar nuevamente para continuar su camino en el torneo regional.