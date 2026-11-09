Josué Vergara llega a Panamá para unirse a la Selección

La Selección de Panamá continúa completando su convocatoria para los compromisos ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf . Este lunes 9 de noviembre, el futbolista Josué Vergara llegó al país para incorporarse a los entrenamientos del onceno nacional dirigido por Thomas Christiansen.

Vergara forma parte de la lista de 25 convocados y llega desde el fútbol europeo para reforzar al combinado nacional de cara a una serie importante en sus aspiraciones de avanzar al Final Four.

Josué Vergara, una de las jóvenes apuestas de la selección de Panamá

El delantero de 19 años milita en el KAA Gent de Bélgica y representa una de las opciones ofensivas jóvenes del equipo nacional. Después de superar una lesión en la cadera sufrida durante la gira asiática, Vergara volvió a tener minutos con su club y fue incluido nuevamente en la convocatoria.

"Contento por regresar de esa lesión, que fue muy dura y me golpeó mucho. Regresaré de la mejor manera para ganar estos dos partidos" declaró Vergara tras su lesión al llegar al aeropuerto.

El atacante ya dejó buenas sensaciones con Panamá al marcar su primer gol con la selección mayor frente a Ecuador, durante el pasado mes de octubre.

"Tengo muchos compañeros muy buenos, me arroparon de la mejor manera y pude debutar con un gol gracias a Dios", recalcó el delantero.

Para finalizar, dijo que espera que los fanáticos nunca dejen de apoyarlos para sacar la victoria en la llave.

La selección nacional enfrentará a Curazao en una serie de ida y vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El primer encuentro se disputará el 12 de noviembre en el estadio Ergilio Hato, mientras que el partido de vuelta será el 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El objetivo del equipo panameño será conseguir la clasificación al Final Four y asegurar su presencia en la próxima Copa Oro.