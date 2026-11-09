Selección de Panamá: ¿Quiénes se ha reportado para el partido ante Curazao?

La Selección de Panamá puso en marcha sus entrenamientos de cara a sus dos compromisos frente a Curazao, por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027.

Este domingo, el conjunto dirigido por el entrenador Thomas Christiansen cumplió con su primera sesión de trabajo en la cancha de fútbol del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes Luis “Matador” Tejada Hansell, ubicado en Juan Díaz, con la presencia de ocho futbolistas.

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Los jugadores que dijeron presente en este primer entrenamiento fueron los guardametas Orlando Mosquera, Marcos de León y Eddie Roberts, junto a José Luis Rodríguez, Omar Valencia, Daivis Murillo, Jiovany Ramos y Víctor Griffith.

En el caso de Ramos y Griffith, ambos realizaron trabajos diferenciados y de pocas cargas, tomando en cuenta que habían aterrizado en Panamá pocas horas antes de incorporarse a la concentración.

La sesión, que tuvo una duración aproximada de una hora, consistió en trabajos ligeros y de baja intensidad, como parte del inicio de la preparación del equipo nacional.

Posteriormente, durante la noche y ya en el hotel de concentración, se incorporaron otros cinco jugadores más en Adalberto Carrasquilla, Andrés Andrade, César Blackman, Cristian Martínez y Carlos Harvey.

Previo al inicio de los entrenamientos, el guardameta Orlando Mosquera atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa, donde compartió sus impresiones sobre el nuevo reto que afrontará el seleccionado nacional.

Hoy llegó Kadir Barría, mientras se espera la llegada de otros legionarios.

Panamá Mayor volverá a entrenar hoy, lunes en horas de la tarde en el CAR de Pandeportes, en lo que será su segunda jornada de preparación con miras a la serie ante Curazao.

Durante el transcurso del día se espera la llegada de más futbolistas, hasta completar los 25 jugadores convocados por el técnico Thomas Christiansen.

El equipo nacional sostendrá dos entrenamientos más en territorio nacional, antes de viajar el miércoles en horas de la tarde rumbo a territorio caribeño.

Curazao vs Selección de Panamá

Panamá visitará a Curazao este jueves 12 de noviembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Posteriormente, ambos seleccionados disputarán el encuentro de vuelta, el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, encuentro que definirá un cupo directo al próximo Final Four y Copa Oro 2027.

FUENTE: FPF