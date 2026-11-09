MAREA ROJA Marea Roja -  9 de noviembre de 2026 - 09:00

Curazao vs Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen

La Selección de Panamá juega este jueves 12 de noviembre ante Curazao en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF.

Curazao vs Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen

Curazao vs Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen

FOTO / FPF

La Selección de Panamá juega este jueves 12 de noviembre ante Curazao en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF.

Los primeros jugadores en llegar a territorio nacional se reportaron el sábado 7 de noviembre a al concentración. Y ayer iniciaron los entrenamientos con ocho jugadores.

Ayer llegaron Adalberto Carrasquilla, Andrés Andrade, César Blackman, Cristian Martínez y Carlos Harvey.

Posible alineación de la Selección de Panamá ante Curazao

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Jiovany Ramos
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • César Blackman
  • Carlos Harvey
  • Adalberto Carrasquilla
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • José Fajardo
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