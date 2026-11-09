Manuel Morán llega a Panamá ilusionado con su llamado a la Selección

Manuel Morán llegó este lunes al Aeropuerto Internacional de Tocumen para reportarse con la Selección de Panamá de cara a los partidos de cuartos de final ante Curazao en la Liga de Naciones CONCACAF 2026-27 (12 y 15 de noviembre).

"Agradecido con Dios por esta oportunidad y por el buen momento, tanto en lo colectivo como en lo individual", dijo Morán.

Una de las principales sorpresas en la convocatoria de Thomas Christiansen fue la inclusión del extremo de 29 años que milita en el CS Cartaginés de la primera división de Costa Rica.

"La noticia me llegó de la misma Federación. Estaba con mi esposa y no podíamos creerlo", añadió el jugador que registra un gol y 6 asistencias en 14 partidos de la liga tica.

Manuel Morán espera debutar con la Selección de Panamá

Morán todavía no ha debutado con la selección mayor de Panamá, por lo que esta convocatoria representa una oportunidad para tener sus primeros minutos con el combinado nacional en una serie importante frente a Curazao.

"Sabemos el rival al que nos enfrentamos. Es un partido importante, un partido de clasificación, así que debemos hacer las cosas bien y tratar de minimizar los errores", finalizó.