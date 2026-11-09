Copa Mundial de Béisbol U23: Lineup de Panamá para enfrentar a Nicaragua FOTO: IA

La selección de béisbol de Panamá tiene un importante compromiso este lunes cuando se mida ante Nicaragua (7:30 pm) en la cuarta jornada de la Copa Mundial de Béisbol U23, en un encuentro clave para sus aspiraciones de avanzar a la Súper Ronda.

El mánager Aníbal Reluz presentó su alineación titular para este enfrentamiento en el Estadio Roberto Clemente, en el que los canaleros están obligados a conseguir la victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación.

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