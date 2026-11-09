BÉISBOL Béisbol -  9 de noviembre de 2026 - 18:58

Copa Mundial de Béisbol U23: Lineup de Panamá para enfrentar a Nicaragua

El timonel Aníbal Reluz confirmó su alineación para enfrentar a Nicaragua en la Copa Mundial de Béisbol U23.

Copa Mundial de Béisbol U23: Lineup de Panamá para enfrentar a Nicaragua

Copa Mundial de Béisbol U23: Lineup de Panamá para enfrentar a Nicaragua

FOTO: IA

La selección de béisbol de Panamá tiene un importante compromiso este lunes cuando se mida ante Nicaragua (7:30 pm) en la cuarta jornada de la Copa Mundial de Béisbol U23, en un encuentro clave para sus aspiraciones de avanzar a la Súper Ronda.

El mánager Aníbal Reluz presentó su alineación titular para este enfrentamiento en el Estadio Roberto Clemente, en el que los canaleros están obligados a conseguir la victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Los panameños tienen récord de 1-2 tras vencer a República Checa y perder contra Puerto Rico y China Taipéi.

Este es el lineup de Panamá ante Nicaragua en la Copa Mundial de Béisbol U23

  1. Juan Diego Alonso – RF

  2. Luis Sánchez – 3B

  3. Eduardo Tait – C

  4. Ryan Burrowes – SS

  5. Marcelino Alonso – CF

  6. Yeremi Sánchez – LF

  7. Edwin Hidalgo – 1B

  8. Arod McKenzie – DH

  9. Yeremy Lezcano – 2B

Lanzador abridor: Jorge Quiel

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