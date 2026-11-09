Copa Mundial de Béisbol U23: Lineup de Panamá para enfrentar a Nicaragua

La selección de béisbol de Panamá tiene un importante compromiso este lunes cuando se mida ante Nicaragua (7:30 pm) en la cuarta jornada de la Copa Mundial de Béisbol U23, en un encuentro clave para sus aspiraciones de avanzar a la Súper Ronda.
Los panameños tienen récord de 1-2 tras vencer a República Checa y perder contra Puerto Rico y China Taipéi.
Este es el lineup de Panamá ante Nicaragua en la Copa Mundial de Béisbol U23
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Juan Diego Alonso – RF
Luis Sánchez – 3B
Eduardo Tait – C
Ryan Burrowes – SS
Marcelino Alonso – CF
Yeremi Sánchez – LF
Edwin Hidalgo – 1B
Arod McKenzie – DH
Yeremy Lezcano – 2B
Lanzador abridor: Jorge Quiel