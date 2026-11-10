Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá blanquea a Nicaragua

La novena de Panamá a cargo del manager Aníbal Reluz sumó su segundo triunfo en la Copa Mundial de Béisbol U23 tras vencer 4-0 a la anfitriona Nicaragua y quedar con marca 2-2.

Jorge Quiel estuvo en la lomita en 7.0 entradas donde permitió 5 imparables, una base por bolas y dos ponches.

Panamá se recupera y vence a Nicaragua

En el segundo episodio llegó la carrera de Panamá luego de un imparable de Marcelino Alonso por el jardín izquierdo, luego en el quinto episodio los panameños anotaron dos rayitas más con un imparable de Yeremy Lezcano.

Panamá enfocado anotó una carrera más en el sexto episodio con un elevado de sacrificio de Yeremi Sánchez para el 4-0 y quedan con marca 2-2 empate con Nicaragua, Puerto Rico y China Taipei en el grupo A.

Este martes Panamá enfrentará al líder de grupo que es Australia 3-1, un partido complicado desde las 7:00 pm.