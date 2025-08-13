Eduardo Tait conectó descomunal cuadrangular con los Cedar Rapids Kernels

Los Cedar Rapids Kernels , sucursal Clase A fuerte de los Mellizos de Minnesota , vencieron 5-2 a los Quad Cities River Bandits (Kansas City), con una demostración de poder del prospecto panameño Eduardo Tait , quien finalizó el partido bateando de 4-2 con 1 cuadrangular, 1 carrera empujada, 1 anotada y 2 ponches.

El receptor de 18 años conectó su segundo jonrón con Minnesota y el número 13 de la temporada contando los que sonó con los Phillies de Philadelphia, su antiguo equipo hasta que fue cambiado por el cerrador Jhoan Durán, el pasado 30 de julio.

El enorme batazo de cuatro esquinas llegó en la baja del primer episodio ante el lanzador cubano Félix Arronde, después de tenerlo en conteo de 0 bolas y 2 strikes.

Tait escaló posiciones en la última actualización de los mejores 100 prospectos de todo el béisbol que publica MLB Pipeline, subiendo a la posición 54 en general y al segundo puesto en su organización.

Números de Eduardo Tait en la temporada 2025 en Ligas Menores

El orgullo del "West" tiene un promedio ofensivo de .256 producto de 91 hits en 355 turnos al bate, 13 cuadrangulares, 61 carreras producidas, 48 anotadas, 23 dobles, 1 triple, 31 bases por bolas y 76 ponches.