Eduardo Tait empezó a demostrar su talento con los Mellizos de Minnesota

El joven receptor panameño Eduardo Tait ya comenzó a demostrar su poder con el madero en Clase A fuerte, conectando su primer cuadrangular en dicho filial y el primero con los Mellizos de Minnesota , tras ser cambiado desde los Phillies de Philadelphia.

El pelotero de 18 años juega en los Cedar Rapids Kernels , quienes tienen marca de 59-45 y encadenan cuatro derrotas de manera consecutiva.

La demostración de poder comenzó el miércoles 6 de agosto en la derrota ante West Michigan Whitecaps (Tigres de Detroit), pegando su primer jonrón con la organización y el número 12 de la temporada.

Al día siguiente conectó de 4-2, con 1 carrera anotada y 1 ponche en el descalabro de su equipo 2-3 ante el West Michigan Whitecaps.

Tait llegó a Minnesota procedente de los Phillies junto al lanzador derecho Mick Abel el pasado 30 de julio, en un cambio por el cerrador dominicano Jhoan Durán.

Números de Eduardo Tait en el 2025

El prospecto número 4 de Minnesota y el número 56 según MLB Pipeline, está bateando para .257 con 12 cuadrangulares, 47 carreras anotadas, 58 empujadas, 23 dobles, 1 triple, 31 bases por bolas y 69 ponches.