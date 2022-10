Eliminatorias Clásico Mundial 2023: Alineación de Panamá vs Brasil

"Me siento muy contento es algo que esperábamos ya y ahora con todo que me toca a mi abrir y será esta mi segunda eliminatoria y me siento muy orgulloso de representar a mi país", señaló Ariel Jurado en FEDEBEIS.

ALINEACIÓN DE PANAMÁ vs BRASIL EN ELIMINATORIAS DEL CLÁSICO MUNDIAL 2023

1. Allen Córdoba LF

2- Rubén Tejada SS

3- Jonathan Araúz 2B

4- Leonard Jones 1B

5- José Ramos JC

6- José Caballero 3B

7- Rodrigo Orozco JD

8- Carlos Sánchez R

9- Edgar Muñoz DH

10- Ariel Jurado L