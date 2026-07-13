Mundial 2026: Historial entre Inglaterra y Argentina previo al duelo de semifinal

El Inglaterra-Argentina de la Copa Mundial de México 1986 bien puede ser el partido más famoso de la historia. En aquella victoria de cuartos de final se dieron dos de los goles más célebres de Maradona: la mano de Dios, que fue el 1-0, y el gol del siglo, que puso el 2-0 para los sudamericanos, que terminarían siendo campeones.
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Tras 1986, se han enfrentado dos veces más, siempre en partidos igualados. En 1998 venció Argentina por 6-5 en los penaltis de los octavos de final, luego de un infartante 2 a 2. También es muy célebre en este cruce una expulsión, la de Beckham. Cuatro años más tarde se volvieron a enfrentar, en la fase de grupos, un partido en el que los ingleses ganaron 0-1 con gol, precisamente, de David Beckham.
FUENTE: FIFA